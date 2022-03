Das Urheberrecht bedarf keiner Anmeldung; es entsteht mit der Schaffung des Werkes unabhängig davon, ob der Urheber dies beabsichtigt oder auch nur erkennt. Es beinhaltet das Recht des Urhebers an der Erstveröffentlichung, auf Schutz vor Entstellung des Werkes, u. U. auch auf Zugangsbeschränkungen etc.

Ein weiterer, besonders wichtiger Bestandteil ist das Verwertungsrecht, mithin die Befugnis zur (ggf. gebührenpflichtigen) Veröffentlichung, Verbreitung und Bearbeitung des Werkes. Bei Verletzung eines dieser Rechte kann der Urheber Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Darüber hinaus sind bestimmte Urheberrechtsverletzungen mit Strafe bedroht.

Wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom 15.11.2012 (Az. I ZR 74/12) entschieden hat, sind Eltern nicht gehalten, die Nutzung des Internets durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen oder ihm den Zugang zum Internet nur mit Einschränkungen zu gewähren.

Eltern müssen nicht dauerhaft überwachen, was ihre Kinder im Internet tun. Bildrechte: imago images/Cavan Images Eltern genügen vielmehr ihrer Aufsichtspflicht, wenn sie das Kind darüber belehren, dass es Filme, Musik oder andere Inhalte, die im Internet illegal angeboten werden, nicht herunterladen darf. Genügen sie diesen Anforderungen, haften sie nicht für eine durch ihr Kind mittels Download begangene Urheberrechtsverletzung.



Im entschiedenen Fall hatte ein 13-jähriger Jugendlicher in einem Zeitraum von sieben Monaten mehr als 1.000 Musikdateien illegal heruntergeladen und sogar zugleich wieder im Internet angeboten. Der Vater hatte sich damit verteidigt, den Sohn belehrt und monatlich den Computer kontrolliert zu haben, ohne dass ihm die Tauschbörse aufgefallen sei. Dies hat der BGH für ausreichend gehalten.

Kann man kostenpflichtig dafür abgemahnt werden, dass man die eigene private Website mit Bildern, Texten oder Zeichnungen - etwa einen Ausschnitt aus einem Stadtplan - angereichert hat, die durch das Kopieren aus fremden Internetseiten oder Scannen von Druckwerken erzeugt worden sind?

Durch das Einstellen ins Internet wird die Kopie öffentlich zugänglich gemacht, was nur mit dem Einverständnis des Rechteinhabers erlaubt ist. Die in der Praxis gleichwohl häufig – meistens aus Unkenntnis des Verbots – anzutreffenden Verstöße boten für findige Rechtsanwälte früher eine gute Gelegenheit, ihr Einkommen dadurch erheblich aufzubessern, dass sie den Urheberrechtsverletzer abmahnten und sich dafür von ihm unter Berufung auf einen tatsächlich oder vermeintlich beträchtlichen Gegenstandswert der Angelegenheit horrende Gebühren erstatten ließen.

Auch für Karten gilt das Urheberrecht. Bildrechte: Colourbox.de Zwischenzeitlich bestimmt das Urhebergesetz, dass der Rechtsanwalt für eine solche Abmahnung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs seinen Gebühren lediglich einen Gegenstandswert von nicht mehr als 1.000 Euro zugrunde legen darf.



Diese Beschränkung führt dazu, dass die vom (berechtigterweise) Abgemahnten zu erstattenden Anwaltskosten einen Betrag von rund 160 Euro nicht übersteigen. Davon unberührt bleibt allerdings das Recht des Urhebers, weitergehenden Schadensersatz für die unerlaubte Nutzung des Werkes zu verlangen.

Das ist in der Regel die Lizenzgebühr, die auch bei genehmigter Nutzung zu zahlen gewesen wäre. Freilich erscheinen insoweit etwa die "Preislisten" einiger Kartographieverlage deutlich überhöht. Dort sind Lizenzgebühren bis zu 2.000 Euro für einen Kartenausschnitt in DIN A4- oder A5-Größe ausgewiesen, für die sich wohl kaum ein realer Interessent finden wird.

Einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch natürliche Personen zum privaten Gebrauch sind erlaubt, sofern sie nicht zu Erwerbszwecken dienen und zur Vervielfältigung nicht eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder offensichtlich rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage benutzt wird.

Zum erlaubten privaten Gebrauch gehört auch die unentgeltliche Überlassung der Privatkopie an einen Dritten sowie deren Wiedergabe in Anwesenheit einer geschlossenen und überschaubaren Gruppe von Personen, also etwa innerhalb des Freundes- und Familienkreises.

Die öffentliche Wiedergabe von Privatkopien ist verboten. Bildrechte: Colourbox.de Insoweit besteht kein Unterschied zwischen dem privaten Mitschnitt eines Radio- oder Fernsehbeitrags oder der selbst gefertigten Kopie einer CD oder DVD einerseits und der Kopie einer legal aus dem Internet heruntergeladenen elektronischen Datei andererseits. In beiden Varianten verboten sind hingegen die öffentliche Wiedergabe und das Verbreiten von Privatkopien. Die Privilegierung der "einzelnen Vervielfältigungen" ist dann nicht mehr gegeben, wenn mehr als sieben Privatkopien gefertigt werden.

Privatkopien bei Computerprogrammen sind nicht gestattet. Lediglich eine Sicherheitskopie ist erlaubt, die von der zur Nutzung des Programms berechtigten Person und ausschließlich zu Sicherungszwecken erstellt worden sein muss (§ 69d Abs. 2 UrhG). Eine Weitergabe an Dritte ist verboten. Gleiches gilt für Computerspiele und Betriebssysteme. Eine Ausnahme bildet die so genannte "Freeware", also ein Computerprogramm, das der Rechtsinhaber unentgeltlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.

Welche Folgen drohen demjenigen, der unter Umgehung eines technischen Kopierschutzes Kopien von CDs, DVDs u.ä. herstellt?

Das Umgehen wirksamer technischer Maßnahmen zum Kopierschutz ist grundsätzlich verboten – unter Androhung von Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, in Fällen gewerbsmäßigen Handelns sogar bis zu drei Jahren.

CDs mit Kopierschutz dürfen nicht verfielfältigt werden. Bildrechte: colourbox Auch eine Kopie, die ausschließlich zum privaten Gebrauch des Täters selbst oder von mit ihm persönlich verbundenen Personen (z.B. Familienangehörige, Haushaltsmitglieder, unter Umständen auch enge Freunde) bestimmt ist, darf nicht unter Umgehung eines Kopierschutzes hergestellt werden, allerdings macht man sich dabei nicht strafbar.



Der Gesetzgeber wollte durch diese Ausnahme eine Kriminalisierung weiter Teile der Bevölkerung vermeiden. Freilich muss man auch in einem solchen Falle mit zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen des Rechteinhabers rechnen.

Liegt ein Verstoß gegen das Verbot, einen technischen Kopierschutz zu umgehen, auch dann vor, wenn man selbst oder das zum Kopieren der CD oder DVD verwendete Computerprogramm den Kopierschutz gar nicht bemerkt?

Da die Schutzmaßnahme technischer Art sein muss, reicht der bloße Hinweis auf einer CD oder DVD, dass sie "kopiergeschützt" sei, zur Begründung eines solchen Kopierverbots nicht aus. Ebenso wenig liegt ein Umgehen vor, wenn ein Brenner den vorhandenen technischen Kopierschutz nicht erkennt oder der Schutz nur auf bestimmten Betriebssystemen (z.B. Windows) funktioniert, auf anderen (z.B. Macintosh, Linux) jedoch nicht.