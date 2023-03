Wie lange hat der Mieter Zeit, die Berechtigung einer vom Vermieter verlangten Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete zu prüfen?

Die dem Mieter zustehende Überlegungsfrist reicht bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens. Erklärt er bis dahin seine Zustimmung, schuldet er die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens.

Beispiel: Geht dem Mieter das entsprechende Schreiben des Vermieters im März 2023 zu, so endet die Überlegungsfrist mit Ablauf des Mai 2023 und gilt im Falle seiner Zustimmung die erhöhte Miete ab dem 1. Juni 2023.

Was passiert, wenn der Mieter bis zum Ablauf der Überlegungsfrist auf das Erhöhungsverlangen nicht reagiert oder seine Zustimmung ausdrücklich verweigert?

In beiden Fällen kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Diese Klage muss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Überlegungsfrist des Mieters erhoben werden. Das Gericht prüft dann, ob das Mieterhöhungsverlangen berechtigt ist; in diesem Fall verurteilt es den beklagten Mieter zur Zustimmung. Der Mieter hat dann die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens zu entrichten.

Eine unbegründete Verweigerung der Zustimmung bringt dem Mieter also keinen Vorteil. Versäumt hingegen der Vermieter die dreimonatige Klagefrist, wird sein Erhöhungsverlangen unwirksam und er verliert den Rechtsstreit selbst dann, wenn die Voraussetzungen für eine Anpassung an die Vergleichsmiete vorgelegen haben. Der Vermieter kann dann lediglich ein neues Erhöhungsverlangen auf den Weg bringen.

Was kann der Mieter tun, wenn das Erhöhungsverlangen des Vermieters berechtigt ist, er sich die erhöhte Miete aber nicht leisten kann oder will?

Bei einer Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete kann der Mieter bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der entsprechenden Erklärung außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Bildrechte: IMAGO / Westend61 Im Falle des Verlangens einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (oder nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen) kann der Mieter bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der entsprechenden Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen.

Beispiel: Geht dem Mieter das Schreiben des Vermieters im März 2023 zu, so endet die Frist zur Kündigung mit Ablauf des Mai 2023 und endet das Mietverhältnis aufgrund dieser Kündigung mit Ablauf des Juli 2023. Macht der Mieter von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, so tritt die Mieterhöhung nicht ein. Im Beispielsfall ist dann also bis Ende Juli 2023 die bisherige Miete zu zahlen.

Wegen zahlreicher Eigenleistungen des Mieters ist im Mietvertrag vereinbart, dass die Miete sich bei Vertragsbeginn noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau befindet und jedes Jahr um ein Prozent erhöht. Kann der Vermieter nach Ablauf des ersten Vertragsjahres darüber hinaus verlangen, dass die Miete der ortsüblichen Vergleichsmiete angepasst wird?

In einem schriftlichen Mietvertrag kann wirksam vereinbart werden, dass die Miete für bestimmte Zeiträume des Mietverhältnisses, die jeweils mindestens ein Jahr andauern müssen, eine unterschiedliche Höhe hat; dabei ist die jeweilige Miete oder Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen.

Während der Laufzeit einer solchen Staffelmiete ist eine Erhöhung zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn eine so genannte Indexmiete vereinbart ist. Darunter versteht man eine Vereinbarung, wonach die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird.

Der Vermieter kann 8 % der für die Modernisierung der Wohnung aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete umlegen. Bildrechte: dpa Der Vermieter kann 8 Prozent der für die Modernisierung der Wohnung aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete umlegen. Dabei bleiben Kosten unberücksichtigt, die mit öffentlichen Fördermitteln gedeckt werden. Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten angemessen auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen.

Neben der relativen Grenze von 8 Prozent der Modernisierungskosten hat der Vermieter bei einer auf Modernisierung gestützten Mieterhöhung auch eine absolute Grenze zu beachten: Die monatliche Miete darf sich innerhalb von sechs Jahren nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.

Beträgt die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger als 7 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, so darf sie sich sogar nur um nicht mehr als 2 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.

Welche Anforderungen gelten für Form und Inhalt der Mieterhöhungserklärung des Vermieters nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen?

Die Mieterhöhung ist in Textform (Schreiben, E-Mail, Telefax etc.) zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung auf Grund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erläutert wird.

Soweit der Mietvertrag keine Regelung über die Haustierhaltung enthält, ist die Haltung von Kleintieren in Käfigen generell zulässig, während über die Zulässigkeit der Haltung von Hunden oder Katzen im jeweiligen Einzelfall unter Abwägung der Interessen von Mieter und Vermieter zu entscheiden ist.

Dabei sind insbesondere

Darf der Vermieter den Hund in der Mietwohnung verbieten? Darüber entscheidet der Einzelfall. Bildrechte: imago images/Westend61 Art, Größe, Verhalten und Anzahl der Tiere,

Art, Größe, Zustand und Lage der Wohnung sowie des Hauses, in dem sich die Wohnung befindet,

Anzahl, persönliche Verhältnisse, namentlich Alter, und berechtigte Interessen der Mitbewohner und Nachbarn,

Anzahl und Art anderer Tiere im Haus,

bisherige Handhabung durch den Vermieter sowie

besondere Bedürfnisse des Mieters

zu berücksichtigen. So kann beispielsweise ein sehbehinderter Mieter zu seiner räumlichen Orientierung auf einen ausgebildeten Hund angewiesen sein. Da es bei einer Tierhaltung um die (Haupt-)Pflicht des Vermieters geht, dem Mieter den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung zu ermöglichen, sind Vertragsklauseln unwirksam, welche eine Hunde- und Katzenhaltung ausnahmslos verbieten. Insoweit sind lediglich Einschränkungen möglich, die den vorgenannten Umständen Rechnung tragen.

Ist es zulässig, dass der Vermieter einen Zweitschlüssel behält, damit er sich im Falle einer Havarie Zutritt zur Wohnung verschaffen kann?

Der Mieter muss bei längerer Abwesenheit sicherstellen, dass der Vermieter im Notfall die Wohnung betreten kann. Zum Beispiel indem er den Nachbarn den Schlüssel gibt. Bildrechte: IMAGO / photothek Der Vermieter ist nicht berechtigt, einen Zweitschlüssel für die Wohnung zu behalten, es sei denn, der Mieter ist hiermit einverstanden. Allerdings muss der Mieter dafür sorgen, dass der Vermieter im Notfall die Wohnung betreten kann. Ist er längere Zeit abwesend, so muss der Mieter den Schlüssel bei einem Nachbarn oder einem in der Nähe wohnenden Bekannten hinterlassen und dem Vermieter das mitteilen. Hat der Mieter den Verdacht, dass der Vermieter mithilfe eines Zweitschlüssels seine Wohnung betritt, darf er zusätzliche Sicherungen (z. B. Steckschloss) anbringen. Er ist hingegen nicht berechtigt, einfach die Schlösser auszutauschen.

Die Wohnung ist von Verfassungswegen unverletzlich, weshalb auch der Vermieter grundsätzlich der Zustimmung des Mieters bedarf, um die vermietete Wohnung zu betreten. Unter bestimmten Umständen muss der Mieter allerdings den Zutritt gewähren. Dazu zählt etwa die Vornahme von Reparaturen. Auch darf der Vermieter, nachdem das Mietverhältnis gekündigt ist, bereits vor dem Auszug des "alten" Mieters die Wohnung Mietinteressenten zeigen.

Der Vermieter darf nur einen Zweitschlüssel für die Wohnung behalten, wenn es der Mieter erlaubt. Der Vermieter darf die Wohnung grundsätzlich nur mit Zustimmung des Mieters betreten. Bildrechte: IMAGO / Daniel Scharinger Von Notfällen wie Havarien abgesehen, muss der Vermieter den Termin der Reparatur, Besichtigung etc. rechtzeitig mit dem Mieter abstimmen. Besichtigungen durch Mietinteressenten dürfen ferner nicht allzu häufig stattfinden. Die Rechtsprechung sieht dabei eine Gelegenheit zur Besichtigung einmal in der Woche über einen Zeitraum von (je nach Anzahl der Interessenten) bis zu drei Stunden sowie in Eilfällen an einem weiteren Tag der Woche als angemessen an.

Zwar bedarf der Mieter für eine Untervermietung der Erlaubnis des Vermieters. Diese muss aber erteilt werden, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse hat. Hierzu gehört unter anderem das Bedürfnis eines Mieters, der zwecks Aufnahme einer befristeten Berufstätigkeit im Ausland unter Beibehaltung der bisherigen Wohnung eine weitere Wohnung angemietet hat, von berufsbedingten Reise- und Wohnungskosten entlastet zu werden.

Eine berechtigte Untervermietung in diesem Sinne setzt aber voraus, dass der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgibt. Er muss insoweit zumindest einen kleinen Teil der Wohnung, z.B. ein Zimmer, zurückbehalten, um hierin Einrichtungsgegenstände zu lagern und/oder dieses gelegentlich zu Übernachtungszwecken (Urlaub, kurzzeitiger Aufenthalt) zu nutzen.

