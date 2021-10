Wiegald Wiesmann hat ein hochwertiges Auto mit einer sogenannten Safe-Lock-Funktion. Das ist eine Art Sicherheitsverriegelung, die verhindern soll, dass Diebe in den Wagen eindringen können. Das System schließt alle Türen ab, sobald der Fahrer ausgestiegen ist und die Fernbedienung des Schlüssels gedrückt hat. Herr Wiesmann meldet nun seiner Versicherung den Diebstahl mehrerer Teile aus dem Innenraum. Es geht um den Bordmonitor und das Radio-Navigationsteil.

Die Kaskoversicherung will den Schaden nicht übernehmen. Sie meint, der Diebstahl sei vorgetäuscht.

Das Oberlandesgericht Hamm gab der Versicherung Recht: "Werden bei einem Auto trotz funktionierender Safe-Lock-Funktion Teile aus dem Innenraum gestohlen, liegt die Vortäuschung eines Diebstahls nahe. Dafür sprechen in diesem Fall gleich mehrere Indizien. So wurde der Bordmonitor und das Navigationssytem ohne Beschädigungen ausgebaut. Es wurde zwar ein Fenster eingeschlagen, doch der untere Teil des Fensters war noch vorhanden. Es ist nicht vorstellbar, wie eine Person durch das entstandene Loch in das Fahrzeug geklettert sein soll."