Hausverkäuferin muss nicht auf früheren Mord in Immobilie hinweisen

Landgericht Coburg (Az. 11 O 92/20)

Fiona Fitzek* ist seit Kurzem stolze Besitzerin eines Einfamilienhauses. Die Freude darüber währt allerdings nicht lange, denn kurz nach dem Kauf erfährt sie, dass in der Immobilie vor 20 Jahren eine Frau und ihr kleines Kind ermordet worden sind. Die Vorbesitzerin hatte darüber kein Sterbenswörtchen verloren. Frau Fitzek sieht sich getäuscht und will vom Kaufvertrag zurücktreten. Sie ist der Meinung, auch ohne ausdrückliche Nachfrage hätte die Vorbesitzerin sie auf den Doppelmord hinweisen müssen.

Der Fall wird vor dem Landgericht Coburg verhandelt, wo folgendes Urteil ergeht: "Es gibt keine allgemeine Pflicht, Umstände zu offenbaren, die für den Vertragsschluss des anderen von Bedeutung sein könnten. Bei einem solchen Verbrechen könne zwar durchaus eine Offenbarungspflicht bestehen, aber nicht mehr, wenn seit dem Mord 20 Jahre vergangen sind."

Der früheren Besitzerin kommt also keine Schuld zu, sie hat nicht arglistig gehandelt. Frau Fitzek kann die Immobilie wohl nur weiterverkaufen.

Bundessozialgericht (Az. B 8 SO 14/20 R)

Ronja Ronneburger leidet an einer psychischen Erkrankung – an paranoider Schizophrenie. Hin und wieder hat sie deshalb Wahnvorstellungen und glaubt, dass sie verfolgt wird. Manchmal halluziniert sie auch und hört Stimmen. Eines Tages hat Frau Ronneburger wieder einen akuten Krankheitsschub und glaubt, ihre Möbel seien vergiftet. Prompt stellt sie alles auf die Straße. Die Frau kommt daraufhin in eine Klinik. Nach der Entlassung sind die Möbel weg. Sie beantragt eine neue Erstausstattung für ihre Wohnung. Das Sozialamt lehnt das aber ab.

Das Bundessozialgericht trifft dann folgende Entscheidung: "Eine Ersatzbeschaffung kommt ausnahmsweise infrage, wenn wegen eines außergewöhnlichen Umstandes die Einrichtungsgegenstände unbrauchbar geworden sind. Ein Krankheitsschub wie im Falle der Klägerin ist mit einem außergewöhnlichen Ereignis vergleichbar – etwa einem Wohnungsbrand oder einer Haftentlassung."

Das Sozialamt muss in dem Fall also für eine neue sogenannte Wohnungserstausstattung zahlen. Frau Ronneburger erhält 711 Euro.

Landgericht Koblenz (Az. 3 O 325/20)

Nadine Nachtmann geht regelmäßig an den Wochenenden mit Freunden tanzen. Einmal im Monat fährt auch der Partyzug auf der heimischen Bahnstrecke – ein Sonderzug, in dem gefeiert werden kann. Dort treffen sich die Freunde schließlich eines Abends. Im Samba-Wagen tanzen alle ausgelassen bis in die Nacht. Dabei fließt auch Alkohol. Plötzlich wird der Zug abrupt abgebremst. Einige Gäste stürzen zu Boden und reißen die junge Frau mit sich. Sie erleidet einen Innenbandriss am Knie. Vom Anbieter der Zugfahrt und den Betreibern des Schienennetzes verlangt sie jeweils 6.000 Euro Schmerzensgeld. Beide beschuldigen sich aber gegenseitig, wer die Verantwortung für die Vollbremsung trägt.

Der Fall landet schließlich vor dem Landgericht Koblenz: "Was die Vollbremsung letztlich auslöste, ist unerheblich. Der Sturz ist als Bahnbetriebsunfall zu werten. Als Bahnbetriebsunternehmer haften in solch einem Fall beide Anbieter und müssen gemeinsam 4.000 Euro an die Klägerin zahlen."

Die Richter waren zudem der Ansicht, dass Alkoholkonsum bei dem Unfall keine Rolle gespielt hat. So hieß es, weil es keine Festhaltemöglichkeiten im Partywagen gab, könne man Frau Nachtmann nicht vorwerfen, sich nicht festgehalten zu haben.