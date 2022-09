Fragen und Antworten:

Kann die Gasumlage auch bei Verträgen mit Preisbindung an die Kunden weitergegeben werden?

Das hängt zunächst von der Formulierung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ab. Die meisten Verträge sehen jedoch vor, dass Steuern, Abgaben und Umlagen trotz Preisbindung auch während der Laufzeit der Bindung weitergegeben werden können. Ob auch bei Verträgen, die eine Erhöhung wegen der Einführung einer Umlage nicht vorsehen, die Gasumlage auf die Kunden umgelegt werden kann, prüft das zuständige Bundesministerium derzeit.

Können bei langfristigen Verträgen mit Preisbindung, die Energieversorger mit Gaskunden geschlossen haben, angesichts der aktuell dramatischen Preisentwicklung die Preise erhöht werden?

Nein, diese Möglichkeit besteht nach derzeitiger Rechtslage nicht. Die zum 22.5.2022 in Kraft getretene Änderung des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) sieht zwar statt der Einführung einer Gasumlage nach § 26 alternativ vor, dass die Energieversorger auch bei Verträgen mit Langfristbindung die Preise „auf ein angemessenes Niveau“ erhöhen können. Da die Bundesregierung sich jedoch für die Gasumlage entschieden hat, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, solange die Gasumlage gilt (derzeit bis 1.4.2023; § 26 Abs.1 Satz 2 EnSG).

Wieso kann eigentlich überhaupt in langfristige Verträge eingegriffen werden? Sie werden ja in der Regel gerade abgeschlossen, um dies zu vermeiden.

Mit der genannten Regelung sollen Insolvenzen von Energieversorgern vermieden werden, die Gas zu drastisch erhöhten Preisen am Markt einkaufen müssen, die Preise aber nicht oder nur langfristig an ihre Kunden weitergeben können. Die Insolvenz eines Gasversorgers kann weitreichende Konsequenzen bis hin zur Unterbrechung der Gasversorgung für eine Vielzahl von Bürgern und Unternehmern nach sich ziehen. Der Gesetzgeber hat sich daher veranlasst gesehen, mit § 24 EnSG eine Ausnahmeregelung zu schaffen, die unter streng definierten Voraussetzungen, also nur im äußersten Notfall, eine Preiserhöhung auf ein "angemessenes Niveau" erlaubt. Derzeit wird – wie dargelegt – von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht.

Mit welchen zusätzlichen Kosten ist aufgrund der Gasumlage zu rechnen?

Die neue Umlage beträgt 2,419 Cent pro Kilowatt­stunde zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Sie gilt ab 1. Oktober 2022 und ist bis zum 1. April 2024 befristet. Von der Umlage sind alle Haushalte mit Gasversorgung betroffen. Die Umlage bleibt nicht die gesamte Zeit über konstant, sondern wird von der Trading Hub Europe, einem Gemein­schafts­unternehmen der deutschen Gas-Fernleitungs­netz­betreiber, in regelmäßigen Abständen neu berechnet.

Was passiert, wenn der Mieter die drastisch gestiegenen Kosten für Gas nicht mehr bezahlen kann? Darf der Versorger einfach das Gas abdrehen?

Eine Gassperre droht zunächst nur Gaskunden, die einen eigenen Vertrag mit dem Versorger geschlossen haben, etwa bei Haushalten mit einer Gasetagenheizung oder Bewohnern von Einfamilienhäusern mit Gaszentralheizung. Das Absperren von Gas ist zudem nur nach vorheriger Androhung und bei einem Zahlungsverzug von einigem Gewicht (ab ca. 100 Euro) und auch nur dann möglich, wenn nicht zeitnah mit einer Zahlung zu rechnen ist. Liegt ein besonderer Härtefall vor, hat der Kunde Einspruch gegen die Rechnung eingelegt oder droht ein Einfrieren von Leitungen, so ist das Absperren von Gas ebenfalls nicht möglich.

Derzeit wird angesichts der besonderen Situation infolge der sprunghaft angestiegenen Gaspreise über eine Änderung der Gesetzeslage diskutiert, so dass eine Gassperre wegen Zahlungsverzugs im kommenden Winter voraussichtlich weiter erschwert werden wird.

Was ist zu tun, wenn eine Gassperre angedroht wurde?

Eine Gassperre muss mindestens vier Wochen im Voraus und dann noch einmal acht Tage vor dem konkreten Termin per Brief angedroht werden. Zugleich muss das Schreiben ein Angebot zur Abwendung der Gassperre, etwa durch Ratenzahlung, enthalten. Derartige Schreiben sollten keinesfalls ignoriert werden. Es empfiehlt sich vielmehr, sich umgehend mit dem Versorger in Verbindung zu setzen, um eine gütliche Lösung zu finden. Es gibt zudem kostenlose Beratungsangebote, etwa bei den Verbraucherzentralen oder Schuldnerberatungsstellen, die helfen können. Sollten alle Versuche einer gütlichen Lösung scheitern, können sich Betroffene schließlich an die Schlichtungsstelle Energie e.V. wenden. Das ist ein von Verbraucherzentralen und Verbraucherverbänden sowie Verbänden und Unternehmen der Energiewirtschaft getragener Verein zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Energieversorgern und ihren Kunden.

Darf der Vermieter einfach im laufenden Jahr die Nebenkostenvorauszahlungen verdoppeln mit Hinweis auf die drastisch gestiegenen Energiepreise?

Der Vermieter darf grundsätzlich Nebenkostenvorauszahlungen nur insoweit anheben, wie bei der letzten Abrechnung Nachzahlungen angefallen sind. Es kann sich aber angesichts der jetzigen Situation dennoch empfehlen, mit dem Vermieter eine Vereinbarung über höhere laufende Vorauszahlungen zu treffen, um eine böse Überraschung in Gestalt einer horrenden Nachzahlungsverpflichtung bei der nächsten Nebenkostenabrechnung zu vermeiden.

Darf der Vermieter einfach zu bestimmten Zeiten die Wärmezufuhr drosseln oder die Warmwasserversorgung einschränken?

Nach bisheriger Rechtslage muss der Vermieter für eine bestimmte Mindesttemperatur in den Wohnräumen sorgen. Diese ist nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt, die Rechtsprechung geht von ca. 20 – 22°C am Tag und 17 – 18°C nachts aus. Werden diese Grenzen unterschritten, liegt grundsätzlich ein Mangel vor. Derzeit gibt es Diskussionen darüber, ob diese Mindesttemperaturen durch eine rechtliche Regelung herabgesetzt werden sollen. Unabhängig davon, ob eine solche Regelung erlassen wird, empfiehlt es sich für den Mieter schon wegen der im Winter zu erwartenden extrem hohen Energiepreise, eine Absenkung der bisher üblichen Wohlfühltemperatur in den Wohnräumen auszuprobieren.

Eine Beschränkung der Warmwasserversorgung auf bestimmte Tageszeiten ist nach derzeit geltendem Recht nicht erlaubt. Einige Wohnungsunternehmen, die solches angekündigt hatten, haben dieses Vorhaben mittlerweile wieder aufgegeben.

Kann der Vermieter den Mietvertrag außerordentlich kündigen, wenn der Mieter eine Nachzahlung auf die Nebenkosten nicht leistet?

Wenn der Mieter "für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist" kann der Vermieter außerordentlich fristlos kündigen (§ 543 Abs.2 Satz 1 Ziffer 3 BGB). Darunter fällt neben der Mietzahlung unstreitig auch die monatliche Nebenkosten-Vorauszahlung. Eine Nachzahlung dürfte allerdings nicht hierunter fallen, weil es sich dabei nicht um eine periodische Zahlung handelt, von der die Bestimmung jedoch ausgeht. Allerdings ist die Rechtsprechung hierzu nicht einheitlich.