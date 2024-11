Mit Preisbremsen für Strom, Gas und Heizung hat die Bundesregierung Privathaushalte und Wirtschaft 2023 finanziell entlastet. Gesetzlich gedeckelt waren so die Kosten im Umfang der Kilowattstunden von jeweils 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs – bei Strom mit 40 Cent, bei Gas mit 12 Cent und bei Fernwärme mit 9,5 Cent. Was darüber hinaus verbraucht wurde, muss zum Marktpreis bezahlt werden. Dies muss so in der Nebenkostenabrechnung ersichtlich sein.