Sie sind bekannt als "Secret Packs": Pakete, die man an Retouren-Automaten kaufen kann, ohne deren Inhalt zu kennen. Die Hoffnung auf ein Schnäppchen ist sicher der größte Reiz-Faktor. Wer keine Überraschungen mag, wird dem Trend eher nicht verfallen. Übrigens: Retouren-Automat-Betreiber geben an, in der Regel auch nicht zu wissen, was drin ist. Für Logistikunternehmen oder große Handelsketten sind die Automaten eine gute Gelegenheit, Retouren-Waren kostengünstig wieder loszuwerden, ohne sie erst zurücknehmen zu müssen. Die Pakete, die wieder zum Absender zurückkommen, müssen nicht überprüft und teuer umverpackt werden. Deswegen schaut auch keiner rein. Wer der ursprüngliche Empfänger war, das erfährt auch keiner, aus Datenschutzgründen. Adressenaufkleber werden unkenntlich gemacht, etwa durch Schwärzen des Textes.