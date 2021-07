Und, ist Besserung in Sicht? Thyroke versprüht da wenig Optimismus: "Wir haben eine hohe Quote von Migrantinnen und Migranten in dem Bereich, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland leergefegt ist." Man bemühe sich sehr, aber es sei nicht einfach, sie zu erreichen und darüber aufzuklären, "dass sie Rechte haben, die sie in ihrem Heimatland nicht hätten."