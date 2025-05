Jedoch spiele auch eine Rolle, dass das vorhandene Angebot die Nachfrage bei Weitem nicht deckt. So schreibt der VdK etwa, "dass etwa weniger als die Hälfte der Betroffenen Schwierigkeiten hat, einen ambulanten Dienst oder einen Platz in der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege zu finden". Dabei mangele es vor allem in ländlichen Gebieten an verfügbaren Angeboten. "Nach VdK-Berechnungen entgehen Versicherten dadurch rund zwölf Milliarden Euro im Jahr", erklärte der Sozialverband im Juni 2024. Auch in diesem Jahr sei damit zu rechnen, dass "wieder viele Versicherte Leistungen verfallen lassen müssen", so der VdK auf MDR-Anfrage. Dazu trage auch die zunehmende Verschärfung der Versorgungslage bei.