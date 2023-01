Am Bundesgerichtshof sagte man hier klar und deutlich Nein: "Familiäre, nachbarschaftliche oder ehrenamtliche Pflege sollte grundsätzlich unentgeltlich sein. Das Pflegegeld ist dazu gedacht, die Autonomie des Pflegebedürftigen zu stärken und einen zusätzlichen Anreiz für die häusliche Pflege zu schaffen. Der Gesetzgeber hat es nicht als Entgelt konzipiert – wie beispielsweise für eine professionelle Pflegekraft. Es ermöglicht dem Pflegebedürftigen aber, der pflegenden Person eine materielle Anerkennung für Einsatz und Opferbereitschaft zukommen zu lassen." Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, muss also nicht befürchten, dass in einer finanziellen Krise das Pflegegeld gepfändet wird.

Sarah Saarmann ist alleinstehend und ohne Kinder. Ihr Vermögen von mehreren Millionen Euro will sie laut Testament ihrem langjährigen Steuerberater vermachen. In einem Erbvertrag – vom Notar unterzeichnet – ist der Steuerberater als alleiniger Erbe eingesetzt. Kurze Zeit später stirbt die Erblasserin. Um den Erbschein zu erteilen, holt das zuständige Amtsgericht ein psychiatrisches Gutachten ein. Danach war die Verstorbene aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage, wirksam zu testieren. Doch der Steuerberater geht dagegen in Berufung. Ohne Erfolg am Oberlandesgericht Celle: "Laut psychiatrischem Gutachten litt die Verstorbene zur Zeit des geschlossenen Erbvertrages unter wahnhaften Störungen. Damit war sie nicht in der Lage, wirksam ein Testament aufzusetzen. Der Erbvertrag ist damit nicht rechtmäßig zustande gekommen." Das Vermögen von mehreren Millionen Euro fällt damit an die gesetzlichen Erben der Verstorbenen.