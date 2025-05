Wer haftet, wenn die Polizei die Wohnungstür aufbricht?

Shania Schöner will in Russland verschiedene medizinische Behandlungen durchführen lassen: beim Zahnarzt, in einer Kinderwunschklinik und sie muss nach einer Brustoperation zu einer Folgebehandlung. Im Gepäck hat Frau Schöner dafür 15.000 Euro in bar. Am Flughafen Frankfurt am Main gerät sie allerdings in die Zollkontrolle. Der stellt das Geld bis auf 1.000 Euro sicher mit der Begründung: Eine Ausfuhr von Banknoten nach Russland sei nur für Beträge erlaubt, die für den persönlichen Gebrauch des Reisenden erforderlich sind. Grundlage hierfür sind die EU-Sanktionen gegen Russland. Gegen Frau Schöner wird ein Strafverfahren eröffnet. Hier muss geklärt werden, ob für medizinische Behandlungen in Russland eine Ausnahme gilt.