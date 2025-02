Armin Ampler legt Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein und erklärt, die Beschilderung auf der Autobahn sei völlig verwirrend gewesen. Die Richter sehen das anders. "Wer Verkehrsschilder nicht versteht oder verstehen will, handelt vorsätzlich, da er sich bewusst gegen die Rechtsordnung stellt. Dass der Betroffene bereits diese klar verständliche Anordnung nicht versteht, begründet vielmehr die Notwendigkeit der Überprüfung, ob der Betroffene noch kognitiv in der Lage ist, am Straßenverkehr teilzunehmen."