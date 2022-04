Wird ein Auto von beiden Lebenspartnern gemeinsam erworben und sind sie sich darüber einig, dass beide Eigentümer werden sollen, so entsteht unabhängig davon, wer als Halter eingetragen ist, Miteigentum an dem Fahrzeug. Haben die Partner für den Fall der Trennung keine Vereinbarung getroffen, wem das Auto künftig zustehen soll und können sie sich hierüber nicht einigen, kann jeder vom anderen die Veräußerung und anschließende Teilung des Erlöses verlangen.

Demgegenüber wird bei Gegenständen des persönlichen Gebrauchs wie Kleidung, Arbeitsmaterial etc. davon ausgegangen, dass sie demjenigen gehören, der sie benötigt und konkret benutzt.

Der Partner, der nicht im Mietvertrag steht, hat eine schwächere Position. Bildrechte: IMAGO Rechtlich ist beides möglich. Allerdings hat derjenige, der nicht Partei des Mietvertrages ist, eine schwächere Position. Wenn in diesem Fall die Beziehung zerbricht, kann er vom Ex-Lebensgefährten und Mieter aus der Wohnung gewiesen werden. Gegenüber dem Vermieter kann der nichtmietende Partner keine eigenen Rechte geltend machen; allerdings kann der Vermieter die Miete auch nur von seinem Vertragspartner verlangen und muss der nichtmietende Partner an den Mieter keinen Ausgleich für dessen Mietzahlungen leisten. Ist der Mietvertrag von beiden Partnern abgeschlossen, so können sie die Kündigung nur gemeinsam aussprechen, auch der Vermieter muss beiden kündigen. Zieht einer der Partner nach Beendigung der Lebensgemeinschaft aus, haftet er gegenüber dem Vermieter dennoch für die gesamte Miete, solange das Mietverhältnis nicht wirksam gekündigt ist. Er hat dann allerdings gegenüber dem Expartner einen Ausgleichsanspruch, wenn dieser allein in der Wohnung bleiben möchte.

Grundsätzlich bedarf es der Zustimmung des Vermieters, wenn in die Wohnung weitere Personen dauerhaft mit aufgenommen werden sollen. Der Vermieter darf die Zustimmung aber nicht verweigern, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse hat – was bei der Aufnahme des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft anzunehmen ist - und ihm dies nicht unzumutbar ist. Unzumutbarkeit kann gegeben sein, wenn die Wohnung durch die Aufnahme einer weiteren Person überbelegt wird.

Ein solcher Vertrag gibt beiden Partnern ein Stück mehr Rechtssicherheit, was vor allem für den Fall der Trennung von großem Nutzen ist. Auch wenn der übereinstimmende Wunsch nach einem Verzicht auf rechtliche Bindungen für die Wahl gerade dieser Form der Lebensgemeinschaft ausschlaggebend gewesen sein dürfte, sollten gemeinsame Vorhaben von erheblicher wirtschaftlicher Tragweite (z. B. das Anmieten einer Wohnung, der Bau oder Kauf einer Immobilie, die Aufteilung der Partner in Haushaltsführung einerseits und Erwerbstätigkeit andererseits) vertraglich abgesichert sein, damit es beim Scheitern der Lebensgemeinschaft nicht für einen der Partner ein böses Erwachen gibt. Keiner vertraglichen Regelung zugänglich sind dagegen die persönlichen Verhältnisse der Partner. So sind Vereinbarungen, welche die Partner zu gegenseitiger Treue, gemeinsamem Wohnen oder dem Gebrauch empfängnisverhütender Mittel verpflichten, rechtlich unwirksam.