In einigen Bundesländern werden Geimpfte bereits denjenigen gleichgestellt, die negativ getestet sind. Sie müssen also in Geschäften oder beim Friseur keinen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen. Geplant sind zudem Erleichterungen bei Reisen in der Weise, dass künftig die Pflicht zur Vorlage eines Tests oder zur Quarantäne für vollständig Geimpfte entfallen soll.