Rechtsfragen zu Corona-Auflagen Was dürfen Geimpfte und Genesene?

Sie müssen sich an keine Ausgangssperre mehr halten und zählen bei Treffen nicht mit: Für ein paar Millionen Menschen in Deutschland kehrt wieder ein bisschen Normalität ein. Was Geimpfte und Genesene dürfen und an welche Regeln Sie sich weiterhin halten müssen, erklärt Rechtsexperte Gilbert Häfner.