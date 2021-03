Die Möglichkeit, die Buchung einer Pauschalreise kostenfrei zu stornieren, besteht nur, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Die kürzlich diskutierte Quarantänepflicht für Reiserückkehrer wirkt gerade nicht am Bestimmungsort, also am Reiseziel, sondern am Ausgangsort der Reise und auch erst nach deren Beendigung. Wer also wegen der Quarantänepflicht für Reiserückkehrer die Buchung storniert, muss mit Stornokosten rechnen.