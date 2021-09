Recht Darauf sollten Sie beim Verfassen einer Patientenverfügung achten

Eine Notwendigkeit, wegen Corona die Patientenverfügung zu aktualisieren, besteht grundsätzlich nicht. Zwar kann die Infektion mit Covid-19 insbesondere dazu führen, dass der Patient in ein künstliches Koma versetzt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss. Zum Zeitpunkt der Entscheidung darüber ist der infizierte Patient jedoch in aller Regel selbst in der Lage, seine Einwilligung hierzu zu erteilen. Das ist deshalb wichtig, weil sich in vielen Patientenverfügungen die Aussage befindet, eine künstliche Beatmung solle unterbleiben. Unterbliebe sie aber, so könnte das dazu führen, dass der Patient stirbt, obwohl er bei künstlicher Beatmung große Chancen hätte, die Infektion zu überstehen.