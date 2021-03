Kürzlich wurden die Kontaktbeschränkungen gelockert. Wieviel Menschen dürfen sich jetzt wieder zu Hause treffen?

In Sachsen dürfen sich seit dieser Woche wieder Menschen aus zwei Haushalten mit insgesamt maximal fünf Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In Sachsen-Anhalt ist man sogar noch etwas großzügiger. Dort können sich Mitglieder eines Haushalts mit fünf Personen eines weiteren Haushalts treffen. Die Gesamtzahl der Anwesenden kann dort also größer als Fünf sein. In Thüringen gilt jedenfalls bis 15. März noch die "alte" Regelung: Es darf sich ein Hausstand mit nur einer weiteren Person treffen. Grund dafür sind die nach wie vor hohen Inzidenzzahlen in Thüringen.

Wie sieht es mit der Öffnung von Geschäften aus?

Die Termine müssen grundsätzlich vorher online oder telefonisch gebucht werden. Die Öffnungen werden allerdings wieder zurückgenommen, wenn die Inzidenzwerte über bestimmte Grenzen steigen. Wird beispielsweise der 7-Tages-Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, so werden in Sachsen die Lockerungen aufgehoben und es gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen. In Thüringen gibt es derzeit noch keine Möglichkeit für "click & meet"-Shopping.

Dürfen Tattoo-Studios wieder öffnen?

Bildrechte: Colourbox.de Für Thüringen gilt auch insoweit, dass vorerst alles beim Alten bleibt – die Studios also geschlossen sind. Voraussichtlich soll dies auch über den 15. März hinaus so bleiben, da die Inzidenzzahlen weiter zu hoch sind. In Sachsen und Sachsen-Anhalt hingegen dürfen Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, zu denen auch Tattoo-Studios zählen, wieder öffnen, wenn die allgemeinen Hygiene-Regeln eingehalten werden, ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird und der Kunde zuvor online oder telefonisch einen Termin vereinbart hat. Zudem ist ein Anwesenheitsnachweis zu führen.

Sind Arbeitgeber verpflichtet, kostenlose Schnelltests für ihre Arbeitnehmer anzubieten?