Arbeitsrecht Darf der Arbeitgeber den Impfstatus von Beschäftigten abfragen?

Da der Arbeitgeber zur Erfüllung insbesondere seiner Fürsorgepflichten gegenüber den Beschäftigten (§ 618 Abs. 1 BGB) und den Kunden und nach § 3 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist, Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz soweit wie möglich auszuschließen und er die Information über den Impfstatus benötigt, etwa um an Arbeitsplätzen mit erhöhtem Infektionsrisiko nur Geimpfte oder Genesene einzusetzen, dürfte die Datenverarbeitung und damit die Frage nach dem Impfstatus insoweit zulässig sein. Im Streitfall würde hierüber ein Gericht entscheiden, das die Frage der Erforderlichkeit und der Interessenabwägung konkret zu prüfen hätte.

Eine ausdrückliche Regelung für den Bereich der Gesundheitsberufe enthält § 23a des Infektionsschutzgesetzes : Dort wird beispielsweise Kliniken ausdrücklich erlaubt, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen , wenn es zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten erforderlich ist. In solchen Berufen kommen Beschäftigte mit Personen in engen Kontakt, die sich vor Corona nicht wirksam selbst schützen können.

Beispiel Wenn ein Restaurant nur noch Geimpfte oder Genesene bewirtet (2G-Regel) - was ihm rechtlich frei steht, auch wenn die staatlichen Regelungen keine derartige Einschränkung vorsehen –, so muss der Restaurant-Betreiber auch seine Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen dürfen, um den Betrieb entsprechend organisieren zu können.

Die derzeit geplante Änderung der Corona-Arbeitsschutzverordnung , die noch im September in Kraft treten soll, sieht ein Fragerecht der Arbeitgeber zum Impfstatus nicht vor, verbietet eine dahingehende Frage aber auch nicht. Einen ihm bekannten Impfstatus der Beschäftigten soll der Arbeitgeber jedoch berücksichtigen können. Das sieht der neue § 2 Absatz 1 Satz 4 der Verordnung vor. Eine Aussage zum Fragerecht findet sich also nicht in dem Entwurf. Das hat die Arbeitgeber zur Kritik veranlasst und die öffentliche Diskussion in Gang gebracht.

Seit einer Äußerung von Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Fernsehsendung am 31.8.2020, er tendiere zunehmend dazu, eine Regelung zu schaffen, die Arbeitgebern die Frage nach dem Impfstatus an seine Beschäftigten gestatte, gibt es eine lebhafte Diskussion. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht seinen Kabinettskollegen Jens Spahn am Zug, hat sich aber in der Sache selbst nicht festgelegt, sondern will einen eventuellen Vorschlag dann prüfen.