Wer Zahlungsaufforderungen von Unbekannten erhält, sollte sie erstens immer kritisch zu prüfen, zweitens im Zweifel zur Polizei gehen und das drittens am besten online. Das ist der schnellste Weg und vereinfacht das Zusammenführen der Fälle. Alleine MDR THÜRINGEN wurden von Hörern heute dutzende Betrugsversuche gemeldet, sodass die Zahl der Betroffenen deutschlandweit Größenordnungen erreichen dürfte.

Trick mit Lastschrift

Das hat auch etwas mit der gewählten Versandmethode zu tun, unter 4.000 Briefen läuft da nichts bei der Post. Die Taschendiebe von heute agieren leider aus dem Homeoffice und nicht zwingend aus Deutschland. Auch der Brief der ungewöhnlich klingenden GmbH deutet darauf hin, dass da bei den Deutschkenntnissen einiges im Argen liegt. Viele Formulierungen sind mindestens untypisch für anwaltliche Schreiben und ähnlich verhält es sich auch mit der Art und Weise, wie letztlich auch noch versucht wird, die Kontonummer der Opfer auszukundschaften. Die angebliche Forderung soll nämlich durch Lastschrift eingezogen werden, womit die Betrüger im "Erfolgsfalle" nicht nur die fragliche Summe ergaunert hätten, sondern auch noch die Kontonummer des Geschädigten für weitere Selbstbedienungsaktionen.

Wir sind bei diesem Thema auch sehr schnell wieder beim Thema Medienkompetenz: "Wer schreibt hier eigentlich was und warum?" Mit recht einfachen Mitteln und Suchanfragen im Internet lässt sich aber durchaus seriös feststellen, ob eine Firma oder ein Anwalt existiert und wie ein solches Schreiben einzuordnen ist.

Was ist mit der Adresse in München?

Diese Adresse ist zunächst echt in der Maximilianstraße, wenngleich dort weder die in den Schreiben angeführten Rechtsanwälte, noch die Kanzlei zu Hause sind. Ob eine Firma grundsätzlich existiert, das lässt sich leicht beim Bundesanzeiger nachprüfen. Das ist die zentrale Plattform in Deutschland für amtliche Verkündungen und Bekanntmachungen wie Gesetze, aber auch für rechtlich relevante Unternehmensnachrichten. Einfach Firmennamen im Suchfeld eingeben und in unserem Fall nicht fündig werden.

Diese Lottofirma gibt es offenbar nicht. Bildrechte: MDR/Thomas Becker

Übrigens: Die Tatsache, dass Firmen gesetzlich verpflichtet sind, relevante Vorgänge wie Gründungen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen, nutzen "Dienstleister" schon seit Jahrzehnten aus, um ihrerseits Einträge in privaten Online-Branchenregistern zu verkaufen. Früher gab’s solche Bücher noch gedruckt. Die Schreiben sehen gern ähnlich aus wie die amtliche Zahlungsaufforderung des Bundesanzeigers, so dass sich diese Behörde veranlasst sieht, gleich auf der Startseite vor diesen Trittbrettfahrern zu warnen.

Der Bundesanzeiger Verlag warnt vor Angeboten und Bescheiden über Registereintragungen für Unternehmen im Unternehmensregister. Internetseite des Bundesanzeiger Verlages

Nun sind natürlich gerade in größeren Gebäuden nicht alle Mieter im Telefonbuch oder auf Internetseiten verzeichnet, aber es gibt weitere Möglichkeiten, herauszufinden, ob zum Beispiel dort jemand tatsächlich residiert. In diesem Fall wird ja eine Anwaltskanzlei angeführt, von deren Existenz zumindest die Münchner Rechtsanwaltskammer wissen müsste. An dieser Stelle war die Suche schon erfolgreich abgeschlossen, denn die Anwaltskammer wurde wegen dieser Schreiben mit Anfragen geflutet und warnt deshalb gleich auf ihrer Startseite vor der Betrugsmasche.

Dazu gibt es den freundlichen Hinweis:

Ob eine Person als Rechtsanwalt zugelassen ist und damit unter dieser Berufsbezeichnung auftreten darf, kann unter www.rechtsanwaltsregister.org von jedermann nachgeprüft werden. Internetseite Anwaltskammer München

Wobei ein weiterer Hinweis wichtig ist: In den vergangenen Jahren wurden für solche Betrugsmaschen auch die Identitäten echter Firmen und Kanzleien genutzt, das heißt: Geändert wurden zum Beispiel nur die Kontaktdaten, die für das Geldeinsammeln notwendig sind. Deshalb der dringende Hinweis: Genau hingucken und die Angaben vergleichen. Im aktuellen Fall versteckt sich die Mailadresse für die Rücksendung der Kontodaten übrigens hinter einem QR-Code. Es ist eine banale Gmail-Adresse.

Soll ich zur Polizei gehen?

Unbedingt. Es ist ein Denkfehler, zu glauben, dass ein Fall mit der Anzeige eines einzelnen Betroffenen schon ausreichend an die Polizei gespiegelt ist. Motto: Nun wissen die ja Bescheid. Erst die Summe vieler Einzelfälle führt zu einer angemessenen Gesamtstrafe. Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob sich jemand mit einem einzelnen gefälschten Papier einen Vorteil verschaffen will, oder ob versucht wird, tausende Menschen zu betrügen. Und: Schon der Versuch ist strafbar.

Wenn jemand in großem Stil versucht, Menschen zu betrügen, dann sollte das auch im Urteil gewürdigt werden können. Patrick Martin, Sprecher Landespolizei Thüringen

Nun ist das Gehen zur Polizei nicht zwingend wörtlich zu nehmen. Sie ersparen sich und der Polizei viel Arbeit, wenn Sie das online erledigen. Unter Polizei.de finden Sie die polizeilichen Online-Angebote aller Bundesländer und damit auch den Link zur Thüringer Polizei und deren Online-Wache. Hier können Sie sehr schnell alle erforderlichen Angaben machen und bekommen am Ende auch eine Bestätigungsmail. Bei größeren Betrugsdelikten werden die Ermittlungen in der Regel gesammelt und letztlich einer Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft zugeteilt, die sämtliche Fälle übernimmt.

Kann man die Betrüger überhaupt ermitteln?

Irgendwann machen alle einen Fehler, davon sind Ermittler überzeugt. Die Frage ist nur, ob der auch jemandem auffällt. Möglicherweise wurde dieser Fehler auch schon gemacht. Denn auch wenn die angegebene Firma und die angegebenen Anwälte nicht existieren, bedeutet das nicht automatisch, dass es keine Spuren gibt.

Mögliche Spur für Polizei durch Versandverfahren

Das beginnt schon mit den Anschreiben selbst. Auf den Briefen gibt es keine Briefmarken, sondern im Adressfenster befindet sich eine sogenannte "DV-Freimachung". DV steht für Daten-Verarbeitung. Für die Sortiermaschinen der Deutschen Post ist ein DataMatrix-Code aufgedruckt, das ist der ältere Bruder es QR-Codes und sieht an den Rändern ein klein wenig anders aus. Voraussetzung dafür, dass man diesen Dienst der Deutschen Post in Anspruch nehmen darf, ist natürlich ein Vertragsverhältnis. Die entsprechende Internetseite der Post enthält die Antworten auf zahlreiche Fragen. Darunter sind auch vertragliche, zum Beispiel steht dort, dass in Abstimmung mit "unseren Fachberatern DV-Freimachung eine Abnahme und Zertifizierung Ihrer DV-Freimachung" stattfindet und eine "Vereinbarung über die Freimachung von Sendungen mit DV-Anlagen" abgeschlossen wird.