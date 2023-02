Denn am Ende braucht es auch klare Vorgaben, woraus die Mehrwegbecher zu bestehen haben, nicht, dass wir uns hier die nächste Schadstoffdiskussion ins Haus holen. Die aktuellen Vorschriften werden jedenfalls in der Praxis häufig ignoriert. Das sind die Ergebnisse von Stichproben, die Greenpeace seit Einführung der neuen Regeln im Januar regelmäßig macht. Nun soll es eine Plattform geben, auf der die Nachlässigen an die Behörden gemeldet werden können. Ob es so etwas tatsächlich braucht, das ist eine ganz andere Frage und auch ein bisschen peinlich für uns als Gesellschaft. Denn theoretisch ist es aktuell so gedacht, dass der Kunde mit seinem Umweltbewusstsein den Mehrwegbecher einfordert am Tresen. Was direkt zu der Frage führt: Ist es denn wirklich ein Genuss, den Morgenkaffee im Stehen aus einem Pappbecher zu schlürfen?