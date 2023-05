Für Versicherungsexpertin Anna Follmann fast ebenso wichtig wie die Krankenversicherung ist die Privathaftpflicht. Die ist oft in der Hausratversicherung enthalten und sollte ohnehin jeder haben. Eine vergessene Kerze genügt, der Brand in einem Mietshaus oder in einem Ferienhaus zum Beispiel oder eine Unachtsamkeit als Fußgänger oder Radfahrer, die zu einem folgenschweren Unfall führt, sind im Ernstfall der wirtschaftliche Ruin. Hier schützt die Privathaftpflicht für wenig Geld und das auch im Urlaub.

Allerdings sollte noch einmal im Kleingedruckten geschaut werden, ob diese Versicherung tatsächlich weltweit gilt und auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser eingeschlossen sind. Wenn nicht, ist es günstiger, diese einschließen zu lassen, als Zusatzversicherungen abzuschließen. Auch enthält die Hausratversicherung in der Regel bereits eine Reisegepäckversicherung, z.B. beim Diebstahl aus geschlossenen Autos oder Hotelzimmern. Diese Dinge extra abzusichern, ist auch bei Flugreisen nicht nötig. Wenn die Airline das Gepäck verbummelt, haftet sie in der Regel ohnehin. Reisegepäck ist meist schon in der Hausratversicherung abgesichert. Bildrechte: imago imates/Panthermedia

Was ist mit Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherungen?

An dieser Stelle ist Anna Follmann zurückhaltend: Im Vergleich zur Reisekrankenversicherung sind solche Versicherungen relativ teuer. Auch sind Selbstbehalte von 20 Prozent üblich und je nach Versicherungsvertrag sind die vielleicht nötigen Extraflüge gar nicht dabei. Die Verbraucherzentrale nennt das Beispiel Nachreisekosten für eine verspätete Anreise. Hier wird oft nur bis zur Höhe der Stornokosten erstattet, die anfallen würden, wenn Sie die Reise gar nicht antreten. Aufpassen sollte man auch bei vermeintlich günstigen Paketen, die zusätzlich zu einer Reise oder bei Flügen angeboten werden. "Solche Pakete verlängern sich mitunter nach einem Jahr und werden dann deutlich teurer. In den Bedingungen ist das für den Reisenden häufig gar nicht transparent", sagt Follmann.

Hinzu kommt, dass wirklich nur persönliche Katastrophen größeren Ausmaßes versichert sind. Zu den versicherten Rücktritts- oder Reiseabbruchgründen zählen laut Verbraucherzentrale:

Todesfälle in der Familie

schwere Unfallverletzungen

unerwartete schwere Erkrankungen

unvorhersehbare Komplikationen bei einer Schwangerschaft oder Impfunverträglichkeit

Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelenken

Organspende oder -empfang

erhebliche Schäden am Eigentum der versicherten Person durch zum Beispiel Feuer oder strafbare Handlungen Dritter (oft bereits in der Hausratversicherung enthalten)

Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung

Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses nach Arbeitslosigkeit

Wiederholungsprüfungen für Schüler und Studenten, die in die versicherte Reisezeit fallen.

Das bedeutet: "Mir ist etwas dazwischen gekommen" ist nicht versichert und auch eine Erkältung dürfte nicht in die Definition einer schweren Erkrankung fallen.

In Europa gilt der Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz wie in Deutschland, darüber hinaus ist es abhängig vom Vertrag. Ein Autoschutzbrief empfiehlt sich hier ohnehin. Die Leistungen reichen von Pannenhilfe über Ersatzteilbeschaffung, bis zum Krankenrücktransport innerhalb Europas. Die Grüne Versicherungskarte, die mittlerweile weiß ist, vereinfacht im Falle eines Unfalls die Abwicklung und es wird in vielen Ländern auch verlangt, die mitzuführen.

Schon bei der Haftpflicht lauern die ersten Fallen. Die Deckungssummen sind oft nicht vergleichbar mit deutschen Standards. Das bedeutet: Wenn wirklich was passiert, sind Schäden, die über den Unfallschaden an den Fahrzeugen hinausgehen, mitunter nicht abgesichert. Deswegen immer auch auf die Haftpflicht schauen, nicht nur auf die Selbstbeteiligung im Kasko-Fall. Innerhalb Europas ist bei vielen deutschen KFZ-Versicherungen die sogenannte Mallorca-Police enthalten. Diese tut quasi so, als wäre der Mietwagen das eigene Fahrzeug. Das heißt: Zumindest in Europa sind Sie mit dem Mietwagen versichert wie zu Hause, was die Haftpflicht betrifft. Wenn die Mallorca-Police im Vertrag Ihres eigenen Autos nicht enthalten ist, dann unbedingt abschließen, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Gut ist die "Mallorca-Police": Sie bietet den gleichen Schutz wie die Versicherung zuhause. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Die Mallorca-Police hebt den Kfz-Haftpflichtschutz auf deutsches Niveau an. Beratungsseite Reiseversicherungen Verbraucherzentrale

Außerhalb Europas gibt es die "Traveller-Police" für Mietwagen, die oft aber nur relativ geringe Deckungssummen hat. Überhaupt gibt es eine ganze Reihe von Fallstricken, die man bei der Anmietung beachten sollte, bis hin zum Ausschluss der Selbstbeteiligung. Die Verbraucherzentrale hat die wichtigsten zusammengestellt.