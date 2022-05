Das geht eigentlich nicht, sagt Rechtsanwalt Henning J. Bahr, und verweist auf das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichbehandlung. Und genau die Gleichbehandlung ist auch der Grund, warum sich gerade die zumeist kommunalen Bäder gut überlegen müssen, was sie denn künftig in ihre Bäderordnung hineinschreiben. Während ein privater Betreiber im Zuge des Hausrechts einiges mehr festlegen kann, sind kommunale Orte als Teil der Daseinsvorsorge für alle da. Und hier vorzuschreiben, dass nur die weibliche Brust bedeckt sein muss, die männliche aber nicht, könnte dem Verfassungsgericht missfallen.

Nun ist es - ausgehend vom Ordnungswidrigkeitengesetz - klar, der Ort ist mit entscheidend, wie wenig ich anziehen darf. In der Fußgängerzone sind nackte Menschen unüblich, also belästigend. Das gilt sicher auch für Nacktwandern auf beliebten und gut besuchten Strecken, auch hier könnte man also Schwierigkeiten bekommen. Wer sich für sein Hobby aber gezielt abgelegene Wege sucht, könnte schon mehr Glück haben, wenn jemand Anstoß daran nimmt und dann den Rechtsweg beschreitet. Am FKK-Strand hingegen ist klar, wie dort die Kleiderordnung aussieht und in der Sauna ebenso.