Mit der neuen Sammelklage wird eine EU-Richtlinie zu Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher umgesetzt. Am 29. September hat der Bundesrat zugestimmt, nach Verkündigung im Bundesgesetzblatt soll das neue Instrument auch vor Gericht eingesetzt werden können. Dies sei nur noch eine Sache von Tagen, erklärt Ronny Jahn von der Verbraucherzentrale Bundesverband. "Wir rechnen damit jedenfalls noch im Oktober 2023. Wir gehen auch davon aus, dass wir noch im Jahr 2023 Sammelklagen einreichen werden", so der Verbraucherschützer.

Grundlage bleibt das bereits bewährte Modell der Musterfeststellungsklagen. "Ein Gericht entscheidet über die Ansprüche einer Vielzahl von Personen, die in gleicher Weise durch das Verhalten eines Unternehmens geschädigt wurden", erklärt Dirk Weinsheimer von der Verbraucherzentrale Thüringen auf MDR-Nachfrage das Ansinnen der Sammelklage. Vorrangig einreichen werden diese Verbraucherverbände.

Neu zur Musterfeststellungsklage: Es werden nicht mehr nur Ansprüche an sich festgestellt, sondern auch für alle, die sich der Klage angeschlossen haben, erstritten. Deshalb ist hier auch von einer Abhilfeklage die Rede. Leistungen müssen also nicht mehr im Nachgang von jedem Einzelnen eingeklagt werden. "Verbraucher erhalten im Erfolgsfall direkt eine Leistung – zum Beispiel eine Zahlung", betont Verbraucherschützer Dirk Weinsheimer. Was Betroffene lediglich machen müssen, ist, sich ins Klageregister des Bundesmjustizministeriums einzutragen.