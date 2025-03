Flavio Flammert* geht in die 8. Klasse einer Berliner Schule. In diesem Jahr steht eine Skireise seiner Jahrgangsstufe an. Flavio Flammert darf daran aber nicht teilnehmen. Der Grund: Im Herbst hatte er mit zwei Mitschülern in einem Umkleideraum der Schule Feuer gemacht. Daraufhin hatte die Klassen­konferenz beschlossen, den Schüler von der Skifahrt auszuschließen. Flavio Flammert hält die Entscheidung für unverhältnismäßig und stellt Eilantrag am Verwaltungsgericht Berlin. Schließlich werde das Fehlverhalten bei Beginn der Reise bereits fünf Monate vergangen sein. Außerdem sei er nicht Haupttäter der Brandstiftung gewesen.