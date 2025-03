Sozialgericht Hannover (Az. S 4 SO 334/24 ER)

Siruna Sinkan kommt aus einem außereuropäischen Land und ist mit Besuchsvisum in Deutschland. Vor ihrer Einreise hat sie eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Da sie an Brustkrebs leidet, beginnt sie eine Therapie an einem Krankenhaus in Deutschland. Die Leistungen der Versicherung reichen dafür nicht aus. Also beantragt sie eine Kostenübernahme von 80.000 Euro durch die Sozialhilfe. Die Behörde allerdings lehnt ab.

Der entsprechende Eilantrag am Sozialgericht Hannover bliebt ohne Erfolg: "Die Antragsstellerin ist hier mit einem Besuchsvisum nach Deutschland eingereist. Sie ist schon deshalb von Sozialleistungen ausgeschlossen, weil sie nicht über ein festes Aufenthaltsrecht verfügt und auch kein Härtefall vorliegt. Außerdem sind die Kosten einer solchen Krebsbehandlung absehbar – die Frau hätte sich vorab in höherem Umfang absichern können. Es ist auch nicht ersichtlich, warum die Behandlung in Deutschland und nicht in ihrem Heimatland stattfinden sollte.

Der Eilantrag auf Erstattung der 80.000 Euro für die Brustkrebsbehandlung wurde abgelehnt.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az: 3 U 103/24)

Heiner Heinemann muss einen schrecklichen Mord verarbeiten: Der frühere Lebenspartner seiner Mutter hat diese erschossen. Der Täter erhält vom zuständigen Strafgericht eine 12-jährige Haftstrafe. Nun geht es um den Anspruch auf Hinterbliebenengeld. Der Sohn ist der Meinung, dass ihm das Geld zusteht.

Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main bekam er Recht: "Der Kläger hat Anspruch auf Hinterbliebenengeld, da er zum betreffenden Zeitpunkt in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis zu seiner Mutter stand. Ein solches Näheverhältnis zwischen Eltern und Kindern wird auch gesetzlich vermutet. Bei der Höhe des Hinterbliebenengeldes handelt es sich um einen angemessenen Durchschnittsbetrag, der dem seelischen Leid des Klägers und dem Grad des Verschuldens des Beklagten Rechnung trägt."

Der Sohn erhält 10.000 Euro.