In vielen Fällen kann so ein langwieriger und teurer Gerichtsprozess vermieden werden. "Gerade in der Ehemediation geht es oft darum, eine gemeinsame Basis für die Zukunft zu schaffen, sei es durch faire Vereinbarungen oder durch eine bessere Kommunikation.

Ein erstes Telefonat sei kostenlos, sagt Frank McDouglas-Langer und in der Regel seien zwei Sitzungen ausreichend, bedeutet: Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren ist Mediation ein echtes Schnäppchen. Hinzu kommt der Zeitfaktor, man hat quasi bestenfalls sofort Ruhe am Zaun oder auch in der Familie. Wer Interesse an Mediation hat, wird auch in seinem Umkreis fündig. Mediatoren gibt es überall in Thüringen.