Um die 1.400 Stromlieferanten haben wir in Deutschland. Das heißt nicht, dass die auch selbst Strom produzieren. Das Geschäftsmodell sieht dann so aus, dass die Anbieter in der Regel an der Strombörse große Mengen einkaufen und dann an die Haushalte und Firmen verkaufen. Je nach Geschäftsmodell wird dieser Strom eher kurzfristig oder langfristig gekauft. Meistens ist es eine Mischform. Wer erst jetzt sein Stromerhöhungsschreiben bekommt, der hatte von dieser Langfristigkeit profitiert.