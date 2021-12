Claudia Neumerkel: Der Ersatzversorger muss den Verbrauchern unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitteilen. Die aktuellen Tarife für die Grund- als auch die Ersatzversorgung finden die neuen Kunden meistens auf der Webseite des Versorgers oder sind bei diesem zu erfragen.

Bei Kunden der Grund- und Ersatzversorgung muss der Lieferant strengere Anforderungen bei den Informationsfristen und -pflichten erfüllen. In der Grund- und Ersatzversorgung müssen Preisänderungen öffentlich bekannt geben werden. Dies erfolgt regelmäßig in örtlichen Amtsblättern oder Tageszeitungen sowie zusätzlich im Internet. Zudem ist jeder Grundversorger verpflichtet, seine Kunden per Brief sechs Wochen vor einer geplanten Änderung über diese zu informieren. Grundversorgungsverträge können die Verbraucher – unabhängig vom Sonderkündigungsrecht – jederzeit mit einer Frist von nur zwei Wochen kündigen.

Claudia Neumerkel: Für Haushaltskunden dürfen die Kosten der Ersatzversorgung die allgemeinen Preise der Grundversorgung nicht übersteigen, sagt das Gesetz. Einige Grund- und Ersatzversorger umschiffen das Problem aufgrund der Schwierigkeiten mit den Discount-Lieferanten und bieten nun differenzierte Grund- und Ersatzversorgungstarife für ihre Kunden je nach Start des Belieferungszeitraums an. Kunden mit Lieferbeginn vor dem 1. Januar 2022 zahlen in der Grundversorgung genauso viel wie in der Ersatzversorgung, und alle anderen Kunden mit Lieferbeginn im neuen Jahr zahlen in der Ersatzversorgung auch so viel wie in der Grundversorgung, nur dann eben deutlich teurer. Juristisch bleibt derzeit offen, ob das neuartige Vorgehen rechtskonform ist.