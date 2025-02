Der in der Kasse hinterlegte Preis gilt, auch wenn am Regal ein günstigerer Preis angebracht war. "Der Kauf findet an der Kasse statt – und dort geschieht (juristisch gesehen) auch erst die Vereinbarung über den Preis", erklärt das der Bundesverband der Verbraucherzentralen . Wer das beim Bezahlvorgang bemerkt, könne die Ware jedoch zurückgeben und stornieren lassen. Nach dem Verlassen des Geschäfts müsse dann jedoch auf die Kulanz des Händlers gesetzt werden.

Sie haben die Pfandflaschen abgegeben, sind wieder zuhause angekommen. Der Pfandbon ist aber noch in der Hosentasche und das Geschäft macht gleich zu? Kein Problem, der Pfandbon ist gemäß der allgemeinen Verjährungsregeln des es Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) drei Jahre gültig. "Wobei die Verjährung mit dem Ende des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist", so das Verbraucherportal Bayern. Wer noch einen Pfandbon von Januar 2022 hat, kann ihn auch noch bis zum 31. Dezember 2025 einlösen. Doch Vorsicht: In der Regel werden die Bons auf Thermopapier gedruckt, welches temperaturempfindlich ist und recht schnell unlesbar werden kann.