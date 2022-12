Mediation Scheidung ohne Rosenkrieg

1. Schritt: Einführungsgespräch – Vertrag und Kosten

Im Rahmen des Einführungsgesprächs wird der Mediationsvertrag geschlossen. Wesentliche Inhalte dieses Vertrags sind:



Ziel der Mediation

Freiwilligkeit, Eigenverantwortlichkeit und Kooperationsbereitschaft der Ehegatten

Pflichten, insbesondere die Offenlegung des Vermögens, ein Verzicht, neue Verbindlichkeiten einzugehen und das Pausieren laufender Gerichtsverfahren

Vertraulichkeitserklärung und Neutralität des Mediators

Vereinbarung über die Kosten

2. Schritt: Strukurierung der Konfliktbereiche

Im nächsten Schritt werden die erforderlichen Informationen zu den regelungsbedürftigen Punkten gesammelt. Dazu gehören die einzelnen Konfliktbereiche und die jeweiligen Standpunkte der Betroffenen. Sobald diese Informationen erfasst sind, werden sie unter Mitwirkung des Mediators für die weitere Bearbeitung strukturiert.

3. Schritt: Bearbeitung der Konfliktbereiche

Mit der Bearbeitung des ersten Konfliktbereiches beginnt die eigentliche Streitschlichtung. Zu jedem Bereich können beide Seiten ausführlich ihre Ansicht darstellen. Dabei werden zunächst die gegenseitigen weiteren Informationen, Daten und Eindrücke geschildert. Anschließend werden tiefer liegende Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen herauskristallisiert.

4. Schritt: Aufzeigen der Lösungsmöglichkeiten für die Konfliktbereiche

Für den jeweiligen Konfliktbereich werden Lösungsmöglichkeiten gesammelt, ohne diese zunächst zu bewerten. Erst nachdem verschiedene Alternativen erfasst sind, werden sie beurteilt und gewichtet. Dadurch ergibt sich, in welcher Reihenfolge die Lösungsmöglichkeiten bevorzugt bzw. weniger bevorzugt werden. Aufgabe der Mediatoren ist es hier, die von den Betroffenen favorisierten Lösungen kritisch zu hinterfragen. Denn die vereinbarte Lösung muss mit den Interessen der Parteien vereinbar, fair und in der Praxis umsetzbar sein.

5. Schritt: Abschluss der Scheidungsmediation

Der letzte Schritt der Mediation ist deren Abschluss. Die erarbeiteten Lösungen werden vom Mediator in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten. Dieses Schreiben kann Grundlage eines (notariell beurkundeten) Trennungsvertrages sein, so dass die eigentliche Scheidung beim Familiengericht einvernehmlich und kostengünstig erfolgen kann.