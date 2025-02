Trennungsgrund muss im Scheidungsantrag angegeben werden

Das alles aber ist dem Gericht zu wenig, der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wird abgelehnt. Das Kammergericht Berlin begründet das so: "Ein Scheidungsantrag muss so ausführlich sein, dass die Richter nachvollziehen können, dass und warum die Voraussetzungen für eine Scheidung gegeben sind. Der Satz 'Die Ehe ist gescheitert' ist dabei nicht ausreichend. Der Mann hätte vielmehr darlegen müssen, aufgrund welcher Tatsachen oder Umstände die Ehe in seinen Augen gescheitert ist und was genau zur behaupteten Trennung der Ehepartner geführt hat."