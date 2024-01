Grundsätzlich dürfen Vorgesetzte nicht einfach Überstunden anordnen. Immerhin ist in den meisten Arbeitsverträgen genau geregelt, wie hoch die wöchentliche Arbeitszeit ist. Doch es gibt Ausnahmen. Manche Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen enthalten Klauseln, die Überstunden in einem bestimmten Umfang erlauben. Auch im Arbeitsvertrag können Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, dass Mehrarbeit möglich ist. Solche Abmachungen sind aber nur gültig, wenn für Arbeitnehmer klar ist, auf wie viele Überstunden sie sich höchstens einstellen müssen.

Unabhängig davon gibt es laut Miruna Xenocrat, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Arbeitnehmerhilfe in Berlin, Ausnahmesituationen. Vorgesetzte können in Notfällen von ihren Mitarbeitern verlangen, länger zu arbeiten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die halbe Belegschaft mit einer Grippe im Bett liegt. Doch nicht alle "Notfälle" begründen eine Pflicht zur Mehrarbeit. "Anstehende Terminsachen oder kurzfristige Terminaufträge zählen eigentlich nicht dazu", so die Anwältin Xenocrat.