Unsere Expertin Katrin Haller ist seit zehn Jahren Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dresden. Geboren wurde sie in Großenhain in Sachsen. Ihre richterliche Laufbahn begann 1994 am Amtsgericht Dresden. Nach Stationen beim Landgericht und der Staatsanwaltschaft Dresden erfolgte 1999 die Ernennung zur Richterin am Landgericht Dresden.



1999 bis 2003 arbeitete Katrin Haller am Oberlandesgericht Dresden als Beisitzerin in einem Straf- und später in einem Zivilsenat. Anschließend wurde sie zur Richterin am Oberlandesgericht ernannt, wo sie auch viele Jahre zugleich als Pressesprecherin tätig war. Von Januar 2011 an war sie an das Sächsische Staatsministerium der Justiz abgeordnet und leitete dort das Referat für Zivilverfahrensrecht, Rechtshilfe in Zivilsachen, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare. Seit 2013 ist sie zurück am Oberlandesgericht Dresden.