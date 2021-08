Flutkatastrophe Unwetterschäden lassen sich teilweise von der Steuer absetzen

Die Möglichkeit, Unwetterschäden von der Steuer abzusetzen, ist kaum jemandem bekannt, weiß Christina Georgiadis von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe: "Denn heftige Unwetter mit schweren Schäden an Haus und Hof sind in der Vergangenheit eher die Ausnahme gewesen. Gleichzeitig gibt es in der Steuererklärung keine Stelle, an der explizit Unwetterschäden einzutragen sind."