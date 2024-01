Bei der Personalabteilung, sofern in der Firma vorhanden. In manchen Firmen gibt es dafür auch einen eigenen Antrag. Ansonsten geht man mit seinen Unterlagen zur Chefin oder zum Chef. Den Antrag kann man zum Beispiel auf den Seiten der Bundesländer finden und dann selbst ausfüllen.

Sollte ich den Kurs schon verbindlich buchen, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich von meinem Chef oder meiner Chefin freigestellt werde?

Bildrechte: Lydia Gorges Am besten stimmt man erstmal gemeinsam einen guten Zeitraum ab, der passen würde. Dann sucht man sich ein Seminar und stellt die Antragsunterlagen zusammen. Mit denen geht man dann zum Arbeitgebenden. Viele Kursanbietende reservieren in dieser Zeit bereits auch den Seminarplatz. Nach der Beantragung hat der Arbeitgebende eine Antwortfrist. In Thüringen muss eine schriftliche Ablehnung unter Angabe von Gründen spätestens vier Wochen nach Antrag vorliegen. In Sachsen-Anhalt hat der Arbeitgebende tatsächlich die gesetzliche Freiheit, erst drei Tage vor Beginn der Veranstaltung über den Antrag zu entscheiden – das kommt aber selten vor.

Nein. Es ist nur wichtig, dass das Seminar offiziell vom jeweiligen Bundesland als Bildungsurlaub anerkannt ist. Dafür werden Seminare von den Ministerien geprüft, unter anderem im Hinblick auf Lernziele oder Didaktik. Das Tolle ist, dass Bildungsurlaub super fortschrittlich ist und auch körperliche und mentale Gesundheit als beruflicher Mehrwert verstanden werden, weil sie die Leistungsfähigkeit und Motivation von Arbeitnehmenden erhalten und fördern. Das heißt beispielsweise auch ein Yoga-Seminar mit Fokus auf Rückengesundheit und Resilienz kann Bildungsurlaub sein. Ich finde das großartig.

Das Tolle ist, dass Bildungsurlaub super fortschrittlich ist und auch körperliche und mentale Gesundheit als beruflicher Mehrwert verstanden werden. Lara Körber

Nein, das ist die freie Entscheidung des Arbeitnehmenden, welches Seminar sie oder er wählen möchte. Allerdings ist es so, dass manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst haben, beispielsweise ein Seminar zu mentaler Gesundheit oder Resilienz zu beantragen, weil man ein Stigma daraus fürchtet. Das ist schade und zeigt oftmals auf, in welchem Arbeitsumfeld man sich befindet. Ich kann nur empfehlen, offen über die Seminarwahl zu sprechen und auch mitzuteilen, was man sich vom jeweiligen Kurs für die Zukunft verspricht. Dabei darf man nicht vergessen: Weiterbildung darf Spaß machen! Lernen und eine gute Zeit dabei haben, schließt sich nicht aus – im Gegenteil.

Die Kosten für das Seminar tragen die Arbeitnehmenden selbst – jedoch wird die Weiterbildung ja dank des bezahlten Sonderurlaubs durch das Unternehmen indirekt gefördert. Gut zu wissen ist, dass sich ein Bildungsurlaubsseminar in vielen Fällen auch als Werbungskosten von der Steuer absetzen lässt.

Darf der Antrag auf Bildungsurlaub auch abgelehnt werden von Chef oder Chefin?

Jein. Bildungsurlaub kann nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden. Gründe für ein Verschieben des Bildungsurlaubs sind beispielsweise, wenn zum Zeitpunkt des Seminars eine wichtige Projektfrist ansteht oder Kolleginnen oder Kollegen schon Urlaub eingetragen haben. In Sachsen-Anhalt sind zudem Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitenden vom Bildungsurlaubsgesetz ausgeschlossen. Und in Thüringen gibt es Höchstgrenzen für die Anzahl an Bildungsurlaubern, je nach Betriebsgröße.

Was hat der Arbeitgeber davon, wenn seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Bildungsurlaub nehmen?

Bildungsurlaub ist eine Win-win-Situation für Unternehmen und Beschäftigte. Nehmen wir das Beispiel Krankentage: Aktuell sind rund 30 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage auf Rückenleiden und mentale Beschwerden wie Burnout zurückzuführen. Das heißt, Bildungsurlaub ist hier im Endeffekt eine Ergänzung zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement – was man seinen Arbeitnehmenden zur Verfügung stellt, damit diese fit und stark auf der Matte stehen bei der Arbeit. Außerdem fördert Bildungsurlaub die Unternehmenskultur, die Motivation, die Mitarbeiterzufriedenheit und die eigene Attraktivität als Arbeitgeberin und Arbeitgeber.