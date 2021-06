Claudia Neumerkel: Nein, die gesetzlichen Regelungen sind dieselben – es kommt immer auf die Zeitpunkte bei Buchung, Stornierung und Reiseantritt und die Lage zum jeweiligen Zeitpunkt am Reiseziel an. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Urteilen in Sachen Reisen, leider kann man aber noch nicht von einer gefestigten Rechtsprechung sprechen.