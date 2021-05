Urteil Menschen mit Behinderung dürfen nicht zu Heimwechsel gezwungen werden

Pflegeheimbewohner, die eine Behinderung haben, müssen nicht gegen ihren Willen in eine spezielle Einrichtung für Menschen mit Behinderung wechseln. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden. Die Richter gaben damit in einem Eilverfahren einem 52-jährigen Mann recht. Er ist schwerbehindert und pflegebedürftig und lebt seit Februar 2019 in einem Pflegeheim im Harz.