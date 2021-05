Wer zügig einen Vertrag mit einem Partnervermittlungsinstitut kündigt, bekommt das Geld für nicht erbrachte Leistungen zurück. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. (Az. III ZR 169/20)

Viele einsame Menschen nutzen bei der Suche nach einem Partner Vermittlungsagenturen. Bildrechte: dpa

Der BGH bestätigte nun ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln, wonach die Agentur anteilig 7.139 Euro zurückzahlen muss, da bis zum Widerruf nicht alle Partnervorschläge übermittelt worden seien.



Die Karlsruher Richter stellten klar, die Hauptleistung der Agentur bestehe nicht in der Einrichtung eines Partnerdepots. Diese Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei unwirksam. Es komme auf die konkrete Übermittlung von Namen und Anschrift der Partnervorschläge an.