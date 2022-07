Rauchen außerhalb der Schule auf eigene Verantwortung

Der Mann zahlt in diesem Fall 1.650 Euro Strafe.

Sigmar Siegbach* ist leidenschaftlicher SUV-Fahrer. Allerdings hat er bereits mehrere Einträge in Flensburg - aufgefallen ist er durch Rotlichtverstöße und durch zu schnelles Fahren. Diesmal nun fährt er erneut bei Rot in einen Kreuzungsbereich hinein. Der Regelsatz für einen solchen Verstoß beträgt 200 Euro. Das Amtsgericht Frankfurt am Main erhöhte aber auf 350 Euro.