Walter Wagenbrett hat im Jahr 2014 einen gebrauchten Audi mit dem VW-Skandalmotor EA189 gekauft. Die Steuerungssoftware war so manipuliert, dass die Autos in Behördentests viel weniger Schadstoffe ausstießen als im Straßenverkehr. So schaffte man es damals, die Grenzwerte einzuhalten. Viele Betroffene hatten deshalb bereits VW oder die Konzerntochter Audi verklagt. Herr Wagenbrett macht es anders – er klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe für das Auto eine fehlerhafte Typgenehmigung erteilt. Außerdem sei die EU-Richtlinie zur Genehmigung von Kraftfahrzeugen in Deutschland unzureichend umgesetzt worden.