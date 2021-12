Studierendem Rentner steht kein Bafög zu

Winfried Wisse geht zwar schon auf die 70 zu, zur Ruhe setzen will er sich aber noch nicht. Deshalb entscheidet er sich kurz vor seinem Renteneintritt, das Abitur nachzuholen. Als das gelingt, beginnt er ein Studium an der Universität Hamburg. Für die ersten beiden Semester beantragt der Rentner Ausbildungsförderung. Der Antrag wird abgelehnt, woraufhin Winfried erfolglos klagt.

Die Sache geht schließlich bis vors Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das in letzter Instanz so entschieden hat: "Die Altersgrenze für eine Ausbildungsförderung liegt grundsätzlich bei 30 Jahren und für Masterstudiengänge bei 35 Jahren. Das Gesetz sieht zwar eine Ausnahme für Studierende vor, die die Hochschulzugangsberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg und damit später erworben haben. Mit Erreichen des Rentenalters entfällt aber die Förderung, da normalerweise keine Berufstätigkeit in einem neuen Feld mehr aufgenommen wird."