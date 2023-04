Urteil Schüler bei "Bahn-Surfen" gesetzlich unfallversichert

Fall 1 ereignet sich im Jahr 2015. Gustav* ist Gymnasiast, 16 Jahre alt, allerdings nicht frei von unklugen Gedanken. Auf dem Heimweg von der Schule nutzt er, wie immer, den Zug. Mit einem mitgebrachten Schlüssel öffnet er während der Fahrt die Durchgangstür des letzten Waggons und klettert auf die Lok. Auf deren Dach gerät er an die Oberleitung, erleidet einen Starkstromschlag und stürzt brennend vom Zug. Der Schüler überlebt schwer verletzt, zieht sich schwere Verbrennungen zu. Die Frage, ob im Fall des sogenannten Bahn-Surfens die Schülerunfallversicherung greift, verneinen zunächst das Sozialgericht Potsdam und das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, nicht aber das Bundessozialgericht.

Zur Begründung betonen die Kasseler Richter: "Schüler sind besonders schutzbedürftig. Rationales Handeln ist gerade in der Pubertät nicht immer zu erwarten. Daher sind Unfälle auch bei spielerischen Betätigungen im Rahmen schülergruppendynamischer Prozesse unfallversichert. Im konkreten Fall handelte der Schüler aus Imponiergehabe. Er hat gegenüber den Mitschülern cool sein wollen und geglaubt, dass alles gut gehen werde. Schon mehrfach hat er unfallfrei auf S-Bahnen gesurft. Daher steht fest, dass die dabei erworbene Sorglosigkeit zu einer massiven alterstypischen Selbstüberschätzung führte. Den versicherten Heimweg hat er durch das Besteigen der Lok nicht verlassen."

Für den inzwischen studierenden Kläger bedeutet der Erfolg in Kassel, dass er bei Bedarf die Behandlungsleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung erhält. Zudem kann er im Fall noch auftretender Spätfolgen eine Unfallrente beanspruchen.

Holla* ist Erzieherin in einem Waldkindergarten in Baden-Württemberg. Während dieser Tätigkeit erleidet sie ab April 1999 verschiedene Beschwerden wie Hautveränderungen, Rheuma und Müdigkeit. Erst im Jahr 2008 wird eine Infektion mit Borreliosebakterien festgestellt. Daraufhin beantragt die Erzieherin die Anerkennung einer Berufskrankheit. Inzwischen ist sie erwerbsunfähig. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege erkennt die Erkrankung allerdings nicht als Berufskrankheit an. Die Begründung: Es sei nicht klar, dass die Infektion ausgerechnet während ihrer Tätigkeit im Wald erfolgt sei.