Falk Falkenmaier arbeitet derzeit im Homeoffice. Früh am Morgen begibt er sich vom Schlafzimmer ins häusliche Büro, um die ersten Arbeitsaufträge entgegenzunehmen. Der Weg führt in den oberen Stock über eine Wendeltreppe. Verschlafen stolpert Herr Falkenmaier über ein Stufe, stürzt und bricht sich einen Brustwirbel. Ist das ein Arbeitsunfall? Die zuständige Berufsgenossenschaft sagt Nein: Auf dem Weg von den Privaträumen in den betrieblichen Bereich beginne der Unfallversicherungsschutz erst beim Erreichen der Betriebsräume. Auch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen sieht die Wegstrecke als unversicherte Vorbereitungshandlung zu eigentlichen Tätigkeit. Doch in letzter Instanz entschied das Bundessozialgericht nun so: