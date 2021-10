Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat entschieden, dass beim Kauf eines maßangefertigten Kurventreppenlifts ein 14-tägiges Widerrufsrecht besteht. Und darüber müssten Kunden auch informiert werden, gerade dann, wenn das Geschäft nicht in den Räumen des Unternehmens abgeschlossen werde, erklärten die Richter. Denn häufig werden Kundinnen und Kunden zu Hause aufgesucht, unterschreiben teilweise in einer psychischen oder physischen Notsituation und wollen dann von einem Vertrag, der manchmal 12.000 bis 15.000 Euro für einen Kurvenlift aufrufen kann, zurücktreten.