Martin Marbach will in seinem Wohngebiet eine kleine Autowerkstatt im Nebenerwerb betreiben. Dort will er lediglich an einem einzigen Tag in der Woche Autos reparieren. Er beantragt also bei der Bauaufsicht, die Nutzung seiner Garage ändern zu dürfen. Sie soll in eine kleine Werkstatt mit Hebebühne umgewandelt werden, auch ein Hol- und Bring-Service ist vorgesehen. Niemand in der Nachbarschaft werde den Betrieb überhaupt bemerken, gibt er an. Doch die Bauaufsicht sieht das anders.