Vera Wehrke* hat als Bilanzbuchhalterin so viel zu tun, dass sie jahrelang nicht alle Urlaubstage nehmen kann. Nach ihrer Kündigung will sie nun Jahre später von ihrem früheren Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich für die nicht genommenen Tage. Denn der Arbeitgeber hat die Buchhalterin zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, die restlichen Urlaubstage zu nehmen, da sie sonst verfallen könnten. Nach deutschem Recht kann der Anspruch aber nach drei Jahren verjähren. Das Bundesarbeitsgericht wollte nun vom Europäischen Gerichtshof wissen, ob dies mit EU-Recht vereinbar ist. Die Richter dort sagten klar und deutlich Nein.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt muss nun erneut in diesem Fall entscheiden.

In einem Mehrfamilienhaus treten in einigen Wohnungen regelmäßig Wasserschäden auf. Die Rohre dort sind offenbar mangelhaft eingebaut worden. Die Wohnungseigentümergemeinschaft klagt deshalb auch gegen die betroffene die Handwerksfirma. Doch es geht um etwas ganz anderes: Wegen der häufigen Schäden besteht die Gebäudeversicherung auf eine Selbstbeteiligung im Schadensfall von 7500 Euro – was ungewöhnlich hoch ist. Das Geld muss auf die Eigentümergemeinschaft verteilt werden.