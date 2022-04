Kein Steuervorteil wegen Unterhalt für geduldete Ausländer

Herr Wiesenbachs* Ehefrau hat eine Schwester in der Ukraine. Sie lebte bisher dort mit ihrem Partner und der Tochter – kommt nun aber nach Deutschland. Das Ehepaar erklärt sich gegenüber der Ausländerbehörde bereit, für den Lebensunterhalt der ukrainischen Familie zu sorgen. Die Familie wird also ohne Zeitbegrenzung in Deutschland geduldet. Die Wiesenbachs finanzieren dafür Wohnung, das Essen, Versicherungen, einen Sprachkurs und angefallene Anwaltskosten. Nun will das Ehepaar die geleisteten Unterhaltszahlungen in Höhe von mehr als 15.000 Euro als außergewöhnliche Belastung steuermindernd geltend machen.