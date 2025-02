Selina Seliger* reserviert für vier Nächte ein Zimmer in einer Pension. Sie erhält das letzte verfügbare Zimmer im Dachgeschoss. Ihre Sehbehinderung erwähnt sie am Telefon nicht. Die nimmt die Pensionsbetreiberin erst am Tag der Anreise zur Kenntnis und verweigert Frau Seliger den Zutritt zu dem Pensionszimmer. Da es keinen Aufzug gebe, sei der Weg zum Zimmer viel zu gefährlich. Die Reisende ist gezwungen, sich in einem anderen Hotel ein weitaus teureres Zimmer zu nehmen.