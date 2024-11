Finn Fünffinger* gönnt sich hin und wieder mit seinen Freunden einen Joint. So auch an einem Augustabend im Sommer 2021. Nach einem Treffen am See steigt der 26-Jährige in sein Auto und fährt nach Hause. Er gerät in eine Verkehrskontrolle. In seinem Blut werden 1,0 Nanogramm THC nachgewiesen. Die zuständige Behörde ordnet eine MPU an, also eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Herr Fünffinger ignoriert die Anweisung. Daraufhin entzieht ihm die Behörde die Fahrerlaubnis.